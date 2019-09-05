Два подростка попали под колеса автомобиля в Колпино

Пострадавших доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Двух мальчиком сбила машина вне "зебры" в Колпино, подростков доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили очевидцы, мальчики 2008 и 2009 годов рождения вышли из припаркованного автобуса вне пешеходного перехода на проезжую часть улицы Братьев Радченко. В этот момент их сбила иномарка. Подростков госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Видео: vk.com/spb_today