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На Савушкина кабриолет и трамвай "встретились" на рельсах
Сегодня, 20:04
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nadezhda_sib

На Савушкина кабриолет и трамвай "встретились" на рельсах

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Иномарка вылетела на трамвайные пути и врезалась в общественный транспорт. Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились кадрами с места события.

Инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Савушкина. По словам свидетелей, кабриолет BMW подрезали, и машина вылетела на пути. В это время на них находился трамвай.

О пострадавших не сообщается. Судя по фотографиям, авто тоже не получило серьезных повреждений. 

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Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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