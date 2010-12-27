В Шушарах качели упали на мальчика

Ребенок получил перелом ноги. Качели были не закреплены.

В Шушарах на несовершеннолетнего мальчика во дворе дома упали качели. Об этом его мать сообщила в социальной сети.

Все произошло, когда мальчик качал на качелях свою одноклассницу. Мальчику удалось отделаться переломом ноги. Ребенку поставили на ногу гипс, сейчас он находится дома на реабилитации.

Игровая зона находится на Колпинском шоссе, 59. Как рассказали местные жители, многие качели на детских площадках почему-то не закреплены.

Ранее на Васильевском острове местных жителей лишили детской площадки.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное