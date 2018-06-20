На Васильевском острове местных жителей лишили детской площадки

Ранее на Малом проспекте П С., в сквере была детская площадка. На нее стекались дети из соседних домов - поиграть в песочнице или побегать в маленьких, ярких домиках.

На Васильевском острове местные жители жалуются на отсутствие детской площадки. Половину турников снесли еще прошлым летом, но новую игровую зону так и не установили. Piter.TV поговорил с местной жительницей, Аленой А. Год назад женщина стала мамой, но гулять с подросшей малышкой ей практически негде.

Ранее на Малом проспекте П С., в сквере была детская площадка. На нее стекались дети из соседних домов - поиграть в песочнице или побегать в маленьких, ярких домиках. Однако в июле прошлого года часть турников и лесенок снесли - якобы, они уже отслужили свой срок. По словам местных жителей, площадка была в отличном состоянии, требовалось только чаще следить за ее состоянием: убирать мусор и чинить лесенки зимой. Другую часть игровой зоны оставили без изменений - на ней остались качели и пара сломанных домиков. Алена А. решила написать администрации района и спросить, почему снесли детскую площадку.

Вскоре из ведомства пришел ответ: игровую зону убрали из-за износа оборудования,а установка новой площадки пока не входит в планы администрации. Уже почти целый год половина детской площадки выглядит, как пустырь. Местные жители вынуждены искать другие варианты для прогулок с маленькими детьми.