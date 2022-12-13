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Два петербуржца погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе
Сегодня, 10:15
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Два петербуржца погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе

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Огонь полностью охватил помещение площадью 36 квадратных метров.

В ночь на 9 апреля загорелся частный одноэтажный дом с мансардой в Курортном районе Петербурга. Погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в доме 17 на Главной улице. Огонь полностью охватил помещение площадью 36 квадратных метров. На борьбу с пожаром отправились 15 спасателей и три единицы спецтехники. Пожарным потребовалось около полутора часов.

Ранее в центре Марселя обрушился четырехэтажный дом. На месте происшествия работают 100 спасателей.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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