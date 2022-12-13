Два детских садах откроют в Петербурге

На Глухарской улице ООО "Арсенал-Каменка" по строит садик на 240 мест. Его передадут на безвозмездной основе.

В Московском и Приморском районах Петербурга построят два детских сада. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

На Пулковском шоссе ООО "ИСК "Аврора" построит садик на 300 мест. После строительства город выкупит объект.

На Глухарской улице ООО "Арсенал-Каменка" по строит садик на 240 мест. Его передадут на безвозмездной основе.

На совещании губернатора города и членов парламента одобрили изменения планировки территории во Фрунзенском районе для строительства жилого дома, школы и детского сада.

На территории, ограниченной улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика, планируется строительство школы на 550 мест и детского сада на 110 мест. Детский сад будет передан в собственность города на безвозмездной основе. Школу планируется передать в собственность Петербурга на основе договора купли-продажи.

Ранее в Петербурге из Ботанического сада выкрали ценное растение. В Ботсаду подчеркнули, что "вероятность, что этот экземпляр погиб у вора на даче, стремится к 100%".

Фото: Piter.tv