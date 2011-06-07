Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки БПЛА ВСУ по региону.

В акватории Таганрогского залива Ростовской области в результате удара украинского беспилотника были повреждены два порожних танкера, следовавших в город Ростов-на-Дону. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" чиновник объяснил, что с одного борта пришлось экстренно эвакуировать экипаж. Пострадавшими после атаки дронов противника в российском регионе считаются два местных жителя. Оба пациента получили легкие ранения. Одному из них оказали помощь прямо на месте, другой был доставлен в медицинское учреждение. Однако позже этот человек отказался от нахождения в больнице.

Я, как глава региона, настоятельно призываю вас быть предельно осторожными: покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам. Юрий Слюсарь, глава Ростовской области

Местные власти уточнили, что выброса нефтепродуктов в залив не произошло. В общей сложности под удар врага попали 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, а также Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория региона. На текущий момент на территории сохраняется угрозаобстрела БПЛА.

Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, более 60 БПЛА уничтожены.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь