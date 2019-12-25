Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, более 60 БПЛА уничтожены

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

На территории Ростовской области за минувшую ночь российские противовоздушные силы сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов от Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" чиновники пояснил, что в настоящее время сведения о пострадавших людях и возможных разрушениях в администрацию не поступала. Он добавил, что массированной атаке подверглись такие города, как Гуково и Таганрог, а также еще пять районов области, включая Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА погиб человек.

Фото: Макс / Юрий Слюсарь