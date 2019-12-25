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Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, более 60 БПЛА уничтожены
Сегодня, 10:57
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Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке, более 60 БПЛА уничтожены

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Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. 

На территории Ростовской области за минувшую ночь российские противовоздушные силы сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов от Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" чиновники пояснил, что в настоящее время сведения о пострадавших людях и  возможных разрушениях в администрацию не поступала. Он добавил, что массированной атаке подверглись такие города, как  Гуково и Таганрог, а также еще пять районов области, включая Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. 

В Ростовской области из-за атаки БПЛА погиб человек.

Фото: Макс / Юрий Слюсарь

Теги: беспилотники, регионы, ростовская область, юрий слюсарь
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия,

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