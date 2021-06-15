Госдума приняла закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки

Депутаты уточнили приоритетное право на зачисление в учебное учреждение для братьев и сестер.

Госдума России приняла закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки. Депутаты приняли документ в третьем заключительном чтении. В тексте говорится о приоритетном праве на поступление в одно и тоже учебное учреждение ближайших родственников, вне зависимости от места их регистрации.

Законопроект отменит норму, по которой для получения такого приоритетного права братья и сестры должны были быть зарегистрированы по одному адресу. Изменения будут вноситься в Семейный Кодекс РФ.

Напомним, что ко второму чтению к документу парламентарии подготовили поправки, уточняющие норму о преимущественном праве приема детей в школы и детские сады. Над документом работали Андрей Турчак, Алена Аршинова, Андрей Исаев и сенатор Мария Львова-Белова.

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