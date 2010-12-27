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Дуглас Сантос прогулялся по Петербургу в костюме Синегривого льва
Сегодня, 18:42
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Дуглас Сантос прогулялся по Петербургу в костюме Синегривого льва

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Футболист принял участие в благотворительном проекте "Зенита" и "Русфонда".

Игрок "Зенита" Дуглас Сантос выполнил свое обещание и прогулялся по центру Петербурга в костюме синегривого льва. Защитник принял участие в благотворительном проекте "Давай-давай".  По его условиям, если удается собрать необходимую сумму для подопечных "Русфонда", футболисты, тренеры и болельщики делают что-то неожиданное, сообщила пресс-служба "Зенита".

Сантос признался, что такой костюм ему пришлось надеть впервые. 

"Это хороший опыт, а главное - прекрасный повод, благодаря которому я нарядился в Синегривого льва. Приятно знать, что могу помочь кому-то сделать жизнь немного лучше. Хорошая мотивация и для меня, и для всех людей - если есть возможность помочь, то нужно это делать",

- сказал игрок сине-бело-голубых. 

Защитник начал свой путь от Невского проспекта, 20 и дошел до Дворцовой площади. По пути он пообщался и сфотографировался с прохожими, а также раздал листовки с информацией о благотворительной акции клуба и "Русфонда".

Сантон стал семнадцатым "зенитовцев", который принял участие в проекте. 

В минувшие выходные "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 6:1. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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