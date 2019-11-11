Драка на мосту Кадырова закончилась падением человека в воду

В Санкт Петербурге выясняют обстоятельства драки на мосту Ахмата Кадырова, во время которой один из участников оказался в Дудергофском канале. Информация о происшествии появилась в Telegram канале "Дорожный инспектор".
По данным источника, конфликт произошел вечером 18 июля после 23:00. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и бригада скорой помощи.
Предварительно, причиной произошедшего стала ссора между мужчиной и женщиной. После того как случайный прохожий попытался сделать им замечание, ситуация переросла в конфликт. Во время потасовки одного из мужчин столкнули с моста в воду.
Пострадавшего удалось поднять из канала. После происшествия он отказался писать заявление в полицию.
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Фото: Piter.TV
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