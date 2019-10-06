Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

В последнее время о здоровье артистки не появлялось никакой информации.

Друг семьи Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о ее кончине, которые появились в ряде телеграмм-каналов. В них говорилось, что актриса скончалась 5 октября.

В разговоре с "КП" на вопрос о ее смерти женщины, знакомый артистки ответил: "Она жива! На этом все". Он также выразил недоумения слухами, которые стали распространятся в средствах массовой информации.

Напомним, что Заворотнюк попала в больницу в конце августа. По предварительным данным, у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга — глиобластому. Позднее появилась информация, что актрису прооперировали второй раз.

Фото: Инстаграмм Анастасии Заворотнюк