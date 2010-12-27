Друг Влада Листьева рассказал, кто мог заказать убийство телеведущего

По его мнению, это был Борис Березовский.

Бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров рассказал, кто мог заказать убийство Влада Листьева. Он уверен, что заказчиком преступления был Борис Березовский. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Захарова, когда Листьев занял должность гендиректора телеканала ОРТ (ныне Первый канал), он ввел мораторий на рекламу — право на отсрочку платежа по долговому обязательству. Друг убитого уверен, что это и было мотивом для преступления. Захаров напомнил, что процента с доходов из-за моратория "лишился всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне". Речь идет о Борисе Березовском.

Напомним, телеведущего Влада Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, из-за угла выскочили неизвестные и расстреляли Листьева из пистолета и пистолета-пулемета. От полученных ранений телеведущий скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы до сих пор не нашли виновных.

Стоит отметить, что Борис Березовский уже проверялся Следственным комитетом России. Однако правоохранители не смогли доказать его причастность к этому делу. Самого Березовского нашли мертвым в особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.

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Фото: Википедия / New Look Team