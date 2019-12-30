Дрозденко предложил кандидатуру нового вице-губернатора Ленобласти

Речь идет о генерале-майоре полиции Михаиле Ильине.

Новым заместителем председателя правительства Ленобласти по безопасности может стать Михаил Ильин. Его кандидатуру представил в областное Заксобрание Александр Дрозденко. Об этом 9 января сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Михаил Ильин служит в органах внутренних дел с 1989-го года. С 2014 года был заместителем начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД РФ по Петербургу и области, является генерал-майором полиции. Кандидатура представлена на согласование.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Ленобласти заинтересовался планами Беглова по поводу мусорной реформы.

Фото: lenobl.ru