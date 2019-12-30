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Дрозденко предложил кандидатуру нового вице-губернатора Ленобласти
Сегодня, 19:20
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Дрозденко предложил кандидатуру нового вице-губернатора Ленобласти

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Речь идет о генерале-майоре полиции Михаиле Ильине.

Новым заместителем председателя правительства Ленобласти по безопасности может стать Михаил Ильин. Его кандидатуру представил в областное Заксобрание Александр Дрозденко. Об этом 9 января сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. 

Михаил Ильин служит в органах внутренних дел с 1989-го года. С 2014 года был заместителем начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД РФ по Петербургу и области, является генерал-майором полиции. Кандидатура представлена на согласование. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Ленобласти заинтересовался планами Беглова по поводу мусорной реформы. 

Фото: lenobl.ru

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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