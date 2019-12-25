Дрозденко: в администрации Ленобласти 10 человек переболели коронавирусом

Губернатору также пришлось бороться с COVID-19 в течение 15-ти дней.

В администрации Ленинградской области COVID-19 переболели 11 человек, в том числе губернатор. Об этом Александр Дрозденко сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Среди заболевших также были два заместителя главы области.

Дрозденко рассказал, что подозрение на коронавирус у него появилось после того, как он замерил температуру на входе в правительство, и она оказалась 38. После этого губернатор сразу же поехал домой и вызвал врача. Глава региона лечился дома, однако чувствовал себя не очень хорошо: после каждой конференции надо было отлежаться несколько часов, была большая утомляемость. На седьмой день болезни КТ показало, что легкие чистые.

О том, что губернатор Ленобласти переболел коронавирусом, он сообщил только после того, как победил болезнь. Об этом стало известно 11 мая. При этом 6 мая он стал участником двух акций, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба Ленобласти