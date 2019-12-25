Губернатор Ленинградской области вылечился от коронавируса

Ему удалось переболеть без осложнений на легкие.

Стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был болен коронавирусом. Об этом сообщил "ЛенТВ24".

Ещё в середине апреля он почувствовал недомогание. К тому моменту у нескольких сотрудников местной администрации уже был выявлен COVID-19.

Результат теста у губернатора также оказался положительным. Однако ему удалось переболеть без осложнений на лёгкие.

Неделю назад, после двухнедельной самоизоляции, Александр Дрозденко приступил к работе. В День Победы он побывал в Гатчине и поздравил жителей региона с праздником.

Ранее мы сообщили, что петербургский миллионер вел дневник борьбы с коронавирусом.

Фото: "Александр Дрозденко" / Вконтакте