Губернатор Ленинградской области вылечился от коронавируса

Стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был болен коронавирусом. Об этом сообщил "ЛенТВ24".
Ещё в середине апреля он почувствовал недомогание. К тому моменту у нескольких сотрудников местной администрации уже был выявлен COVID-19.
Результат теста у губернатора также оказался положительным. Однако ему удалось переболеть без осложнений на лёгкие.
Неделю назад, после двухнедельной самоизоляции, Александр Дрозденко приступил к работе. В День Победы он побывал в Гатчине и поздравил жителей региона с праздником.
Ранее мы сообщили, что петербургский миллионер вел дневник борьбы с коронавирусом.
Фото: "Александр Дрозденко" / Вконтакте
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