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Петербургский миллионер вел дневник борьбы с коронавирусом
Сегодня, 13:04
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Arinablinova

Петербургский миллионер вел дневник борьбы с коронавирусом

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Мужчина не верил в коронавирус до тех пор, пока не заразился им сам.

В понедельник, 4 мая, Максим Левченко, известный предприниматель и петербуржец, рассказал, что во время исцеления от коронавируса вёл дневник, записи в котором он делал каждый день. 

Как сообщает газета "Комсомольская правда. Санкт-Петербург", мужчина не верил в коронавирус до тех пор, пока не заразился им сам. На больничном он стал активно вести дневник и выкладывать записи в социальных сетях, чтобы люди могли почерпнуть его опыт борьбы с болезнью. 

В больнице он провел чуть больше недели, а затем его отправили домой. 

"Имбирь и мёд не помогут. Опасен не сам коронавирус, а ковидное воспаление легких, которое провоцирует этот COVID-19. Именно по этой причине везде говорят про ИВЛ, он требуется, когда человек уже не может самостоятельно дышать. Поэтому так важно вовремя, что называется, схватить болезнь и начать лечение"

Отметил петербуржец

Ранее мы писали, что петербургский врач дал несколько советов после своего излечения от коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: bcwtktybt, rjhjyfdbhec
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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