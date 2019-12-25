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В Петербурге выбрали лучшего врача и медработника года
Сегодня, 9:50
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В Петербурге выбрали лучшего врача и медработника года

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Конкурс проводят ежегодно.

В Северной столице выбрали "Лучшего врача года" и "Лучшего работника со средним профессиональным образованием" 2020 года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отметим, что соответствующий конкурс проводят ежегодно. Медики заявили, что несмотря на награды, они мечтают о дне, когда из больницы выпишут последнего пациента с коронавирусом. Лучшей медицинской сестрой признали Марину Батину. А лучшим участковым терапевтом стала Ольга Жукова. 

Медики призывают каждого использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали о том, что в комздраве Петербурга рассказали, куда обращаться, если врач не выдает лекарства при лечении COVID-19 на дому.

Фото:Piter.TV

Теги: rjhjyfdbhec, лучший врач год, медработник года
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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