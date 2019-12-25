Власти Петербурга разрешили торговать только продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей. Об этом сообщает РБК.

Такими ретейлерами являются "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен".

По данным экспертов, во время "нерабочей недели" ряд торговых точек в Петербурге продолжают работать. Аналитики отметили, что ретейлерам Северной столицы удалось найти противоречии в соответствующих законах. Кроме того, за несоблюдения карантина для многих ретейлеров предусмотрен небольшой размер штрафов, которые намного выгоднее оплачивать, чем прекращать работу.

Ранее мы сообщали о том, что книжные магазины Петербурга простаивают без клиентов и помощи властей.

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