Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей. Об этом сообщает РБК.
Такими ретейлерами являются "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен".
По данным экспертов, во время "нерабочей недели" ряд торговых точек в Петербурге продолжают работать. Аналитики отметили, что ретейлерам Северной столицы удалось найти противоречии в соответствующих законах. Кроме того, за несоблюдения карантина для многих ретейлеров предусмотрен небольшой размер штрафов, которые намного выгоднее оплачивать, чем прекращать работу.
Ранее мы сообщали о том, что книжные магазины Петербурга простаивают без клиентов и помощи властей.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 15 )
Во первых КАРАНТИНА нет!!!
Во вторых - вот список непородовольственных товаров который власти утвердили первой необходимости!
Ну и почему "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен", неимеют права работать???
В списке 23 пункта: детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.
Вы в своем уме? когда кто-то из их покупателей/работников заразится и умрет - Вы тоже про список будете говорить?
Этот список утвердил не я, а правительство. Можете все свои тербования направить им в адрес!
Во первых КАРАНТИНА нет!!!
Во вторых - вот список непородовольственных товаров который власти утвердили первой необходимости!
Ну и почему "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен", неимеют права работать???
В списке 23 пункта: детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.
Список товаров первой необходимости изменен!!!
В новой редакции, так же как и в первом варианте, 23 позиции. Среди них средства гигиены: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок. Также к товарам первой необходимости правительство отнесло зоотовары и товары для детей: подгузники, пеленки для новорожденных, крем от опрелостей, пустышки, бутылочки для кормления, детский шампунь. Во время нерабочей недели также будут продаваться без ограничений бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и свечи.
Они забыли упомянуть ещё одного компания Материк, на подобии петровича и леруа, тоже всех заставляет выходить на работу
В Петровиче в день более 2000 поситителей, в коммерческом отделе постоянно очередь не спадая по 10-15 человек!!!
Позорище, писать новости в культурной столице с ошибками. Выучить русский язык, прежде чем выкладывать свои безграмотные опусы на всеобщее обозрение
Да капиталюги положили "большой и толстый" на указы какого-там правитильства. Типа они сами по себе правительство.
Так и маленькие сети работают, мебель, сантехника, хоз товары и причём в е сетевые