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Петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей
Сегодня, 14:40
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IRINA_CHALKINA

Петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей

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Власти Петербурга разрешили торговать только продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей. Об этом сообщает РБК.

Такими ретейлерами являются "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен".

По данным экспертов, во время "нерабочей недели" ряд торговых точек в Петербурге продолжают работать. Аналитики отметили, что ретейлерам Северной столицы удалось найти противоречии в соответствующих законах. Кроме того, за несоблюдения карантина для многих ретейлеров предусмотрен небольшой размер штрафов, которые намного выгоднее оплачивать, чем прекращать работу. 

Ранее мы сообщали о том, что книжные магазины Петербурга простаивают без клиентов и помощи властей.

Фото:pixabay

Теги: rjhjyfdbhec, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 15 )

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Майоров Александр
Сегодня 15:42

Во первых КАРАНТИНА нет!!!

Во вторых - вот список непородовольственных товаров который власти утвердили первой необходимости!
Ну и почему "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен", неимеют права работать???

В списке 23 пункта: детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

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Аноним ответ на комментарий Майоров Александр
Сегодня 15:48

Вы в своем уме? когда кто-то из их покупателей/работников заразится и умрет - Вы тоже про список будете говорить?

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Майоров Александр ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:07

Этот список утвердил не я, а правительство. Можете все свои тербования направить им в адрес!

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Аноним
Сегодня 15:41

Во первых КАРАНТИНА нет!!!

Во вторых - вот список непородовольственных товаров который власти утвердили первой необходимости!
Ну и почему "Максидом", "Петрович", "Эльдорадо", "М.Видео" и "Леруа Мерлен", неимеют права работать???

В списке 23 пункта: детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

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Аноним
Сегодня 15:46

Список товаров первой необходимости изменен!!!

В новой редакции, так же как и в первом варианте, 23 позиции. Среди них средства гигиены: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок. Также к товарам первой необходимости правительство отнесло зоотовары и товары для детей: подгузники, пеленки для новорожденных, крем от опрелостей, пустышки, бутылочки для кормления, детский шампунь. Во время нерабочей недели также будут продаваться без ограничений бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и свечи.

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Аноним
Сегодня 15:34

Они забыли упомянуть ещё одного компания Материк, на подобии петровича и леруа, тоже всех заставляет выходить на работу

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Аноним
Сегодня 15:42

В Петровиче в день более 2000 поситителей, в коммерческом отделе постоянно очередь не спадая по 10-15 человек!!!

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Аноним
Сегодня 15:32

Позорище, писать новости в культурной столице с ошибками.  Выучить русский язык, прежде чем выкладывать свои безграмотные опусы на всеобщее обозрение

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Аноним
Сегодня 15:41

Да капиталюги положили "большой и толстый" на указы какого-там правитильства. Типа они сами по себе правительство.

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Аноним
Сегодня 15:39

Так и маленькие сети работают, мебель, сантехника, хоз товары и причём в е сетевые

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