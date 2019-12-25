Петербургский врач дал несколько советов после своего излечения от коронавируса

Важнее всего не выходить из дома без необходимости и надевать медицинские маски.

В понедельник, 4 мая. врач-реаниматолог Сергей Саяпин, который работает в Покровской больнице, поделился с петербуржцами несколькими советами о том, как обезопасить себя от коронавируса. Отмечается, что недавно мужчина сам переболел коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию он разместил в сообществе "Живем на Васильевском", социальной сети "ВКонтакте"

Специалист посоветовал избегать парикмахерских и салонов красоты. Дело в том, что в при оказании услуг в таких заведениях невозможно соблюдать необходимую дистанцию. Также врач не уверен, что все работники салонов будут использовать средства индивидуальной защиты.



Также Саяпин порекомендовал не выходить из дома без необходимости и надевать медицинские маски. Это поможет не стать переносчиком инфекции на случай если болезнь проходит в скрытой форме.

Ранее мы писали, что в РФ за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека.

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