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Петербургский врач дал несколько советов после своего излечения от коронавируса
Сегодня, 13:02
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Arinablinova

Петербургский врач дал несколько советов после своего излечения от коронавируса

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Важнее всего не выходить из дома без необходимости и надевать медицинские маски.

В понедельник, 4 мая. врач-реаниматолог Сергей Саяпин, который работает в Покровской больнице, поделился с петербуржцами несколькими советами о том, как обезопасить себя от коронавируса.  Отмечается, что недавно мужчина сам переболел коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию он разместил в сообществе "Живем на Васильевском", социальной сети "ВКонтакте"

Специалист посоветовал избегать парикмахерских и салонов красоты. Дело в том, что в при оказании услуг в таких заведениях невозможно соблюдать необходимую дистанцию. Также врач не уверен, что все работники салонов будут использовать средства индивидуальной защиты. 

Также Саяпин порекомендовал не выходить из дома без необходимости и надевать медицинские маски. Это поможет не стать переносчиком инфекции на случай если болезнь проходит в скрытой форме. 

Ранее мы писали, что в РФ за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека.

Фото: Pixabay

 

Теги: коронавирус, советы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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