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В России 4 мая зафиксировали 10 581 новый случай коронавирусной инфекции
Сегодня, 10:59
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nastya960

В России 4 мая зафиксировали 10 581 новый случай коронавирусной инфекции

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В том числе без клинических проявлений болезни – 5352.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 581 в 82 регионах. В том числе без клинических проявлений болезни – 5352. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 145 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, количество выписанных за все время выросло до 18 095. 

За сутки выписано 1 456 человек. Больше всего выписано в Москве – 544, Санкт-Петербурге – 136, Республике Дагестан – 43. За последние сутки подтверждено 76 летальных случаев, 35 из них – в Москве. 

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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