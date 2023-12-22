В ЗакСе поддержали запрет дробления коммуналок на отдельные студии

Справка, подтверждающая проведение обследования на предмет перепланировок, не требуется только от тех, кто приватизировал долю в коммунальной квартире или получил её в наследство. Однако, если при проверке будет обнаружено незаконное перепланирование, владельцу придётся либо согласовать изменения, либо привести свою квартиру в исходное состояние.

Депутаты ЗакСа Петербурга в ходе заседания, состоявшегося в среду, 14 февраля, одобрили запрет на продажу комнат в коммунальных квартирах под видом студий без проведения соответствующего обследования на предмет перепланировок. Одним из авторов законопроекта выступил депутат Павел Крупник: парламентарий отметил, что для получения такой справки о проверке на перепланировки придется заплатить от трех до пяти тыс. рублей.

Стоимость этой услуги не является особенно высокой для тех, кто продает долю в недвижимости. Однако для покупателя это становится возможностью избежать потери своей собственности в будущем. Справка, подтверждающая проведение обследования на предмет перепланировок, не требуется только от тех, кто приватизировал долю в коммунальной квартире или получил её в наследство. Однако, если при проверке будет обнаружено незаконное перепланирование, владельцу придётся либо согласовать изменения, либо привести свою квартиру в исходное состояние.

В отношении людей, которые уже приобрели такие комнаты, Крупник заявил, что данная проблема всё ещё стоит на обсуждении. Как отметил депутат, взрослые люди должны осознавать, что, покупая 12-метровую квартиру на Невском проспекте за 4 млн, они играют в лотерею. Если продавать такие квартиры, покупателям придётся предложить "кота в мешке".

В итоге 36 депутатов поддержали запрет продажи комнат, незаконно переделанных под студии, шесть воздержались, а ещё шесть голосовали против данной инициативы.

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Фото: Piter.TV