Дриусси рассказал о своем состоянии после игры с "Рубином"

Вероятнее всего игрок пропустит предстоящий матч "сине-бело-голубых" против "Локомотива",

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси обратился к болельщикам после игры с "Рубином", в которой он получил сотрясение мозга. В социальных сетях игрок поблагодарил фанатов за поддержку.

Еду домой. Все хорошо, большое спасибо за слова поддержки,

— написал Дриусси в сториз Instagram.

Вероятнее всего игрок пропустит предстоящий матч "сине-бело-голубых" против "Локомотива", который пройдет 28 сентября.

Напомним, что игра "Зенит-Рубин" завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу клуба с Невы. Подробности игры вы можете прочесть в нашем репортаже. Благодаря домашний победу "сине-бело-голубые" обошли "Краснодар" и вышли на первое место в Чемпионате России.

Фото: ФК "Зенит"