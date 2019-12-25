Дрифт в петербургском дворе завершился возбуждением уголовного дела

Водитель, устроивший опасное шоу в Петербурге, может лишиться свободы за нарушение.

В Санкт-Петербурге обычное развлечение с дрифтом в жилом дворе закончилось возбуждением уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, сообщает Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом ранее судимость за подобное нарушение. Его действия вызвали обеспокоенность жителей, которые сняли опасный трюк на видео и распространили запись в социальных сетях.

Ситуацию усугубил отказ нарушителя пройти медицинское освидетельствование, что по закону приравнивается к признанию факта опьянения. В результате на водителя заведено уголовное дело, предусматривающее наказание, вплоть до лишения свободы.

Госавтоинспекция подчеркнула, что данный случай демонстрирует серьёзные последствия пренебрежения правилами дорожного движения и элементарными нормами безопасности.

Фото: Госавтоинспекция СПб и ЛО