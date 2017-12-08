Дрифт эвакуатора в Купчино закончился обидным ДТП

Вторая часть видео об опасных маневрах эвакуаторщика у ТЦ "Балкания Нова".

Ночной дрифт водителя эвакуатора на парковке в Купчино все-таки закончился аварией. Спецтранспорт с автомобилем на борту врезался в световую опору. Машина снесла фонарь и получила некоторые повреждения. На это указывает новое видео, которое появилось в социальных сетях.

Ранее мы писали, что эвакуатор с машиной на борту устроил дрифт в Купчино. Впрочем, в первом видео с места ЧП не было момента аварии. Однако, как рассказали Piter.TV очевидцы происходящего, эвакуатор все-таки не удержался на дороге. При одном из маневров его занесло влево: машина врезалась в столб с фонарем. От удара фонарь погнулся, а провода оборвались, осыпав транспортное средство яркими искрами.

К сожалению, по видео нельзя установить, какие повреждения получил сам эвакуатор и автомобиль на его "спине". В любом случае, его водителю теперь угрожает серьезное разбирательство.

Видео: