Видео: эвакуатор с машиной на борту устроил дрифт в Купчино

В Купчино у ТЦ "Балкания Нова" эвакуатор устроил рискованный дрифт на ледяной площадке.

Жители Купчино этой ночью стали свидетелями удивительной и опасной картины. Водитель профессионального эвакуатора зачем-то устроил дрифт на ледяной площадке у ТЦ "Балкания Нова". При этом на борту у спецтранспорта явно была закреплена легковая машина какого-то штрафника. То, что шофер был "при исполнении", видимо, не смутило смельчака. На глазах у ошарашенных петербуржцев он сделал несколько кругов с заносами, после чего уехал по своим делам.

У Piter.TV уже появилось видео необычного инцидента. На уникальных кадрах видно, что вместе с желтым эвакуатором дрифтуют еще две машины. Возможно, в них находились друзья автохулигана. К счастью, в результате опасных действий эвакуаторщика никто не пострадал, хотя его транспортное средство несколько раз серьезно заносило.

Видео: Piter.TV