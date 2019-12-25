Древние жители Сунгиря ели мясо северных оленей

Ученые провели изотопный анализ костей.

Ученые из России и Бельгии провели изотопный анализ костей, которые были обнаружены на верхнепалеолитической стоянке Сунгирь. Оказалось, что древние жители употребляли в пищу мясо северных оленей. Статья появилась в издании "Записки Института истории материальной культуры РАН".

Отмечается, что диета их похожа на ранее полученные итоги археологических стоянок в Центральной Европе. Ученые отмечают, что жители Сунгиря была охотниками. Охотились они на стадных наземных млекопитающих, в том числе на северных оленей.

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