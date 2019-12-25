Искусственную поджелудочную железу протестировали на людях с диабетом 2 типа

Искусственная поджелудочная железа мониторит уровень глюкозы в крови и автоматически вводит инсулин при необходимости.

Ученые протестировали искусственную поджелудочную железу на людях с диабетом 2-го типа. Устройство помогает контролировать уровень глюкозы в крови, а также при необходимости вводит инсулин. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

В исследовании участвовали 26 человек. Искусственная поджелудочная железа – это устройство, которое работает путем соединения подкожного датчика глюкозы с инсулиновой помпой для автоматической регулировки доз препарата. Контролировать устройство можно с помощью приложения для смартфона.

Ученые за работой устройства следили20 дней. Результаты показали, что что уровень глюкозы в крови пациентов оставался в целевом диапазоне в среднем 53% времени, по сравнению с 38% при обычном методе лечения. Удалось с помощью искусственной поджелудочной железы избежать и приступов низкого уровня глюкозы при одновременном снижении общего уровня глюкозы.

Кроме того, устройство адаптировалось под пациентов и начинало лучше работать со временем.

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