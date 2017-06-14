Драйв, мощь, рёв мотора: В Петербурге прошла Мотовыставка IMIS

На выходных в Петербурге прошло главное мотособытие весны - грандиозная 9-я Мотовыставка IMIS-2018.

Уже в 9-й раз международная мотоциклетная выставка IMIS прошла в Петербурге. Это масштабное событие в жизни города традиционно проходит в середине весны. В этом году местом проведения был выбран выставочный комплекс "ЛенЭкспо".

Сегодня хорошо представлены марки. У нас даже стенд ДУКАТИ. Очень много кастом. Кастом интересный, на хорошем вропейском уровне. На улице вы сможете ознакомиться с мастерством езды. Внутри у нас хорошая сцена, на ней будут происходить музыкальные сюрпризы. Наша выставка отличается от классического понятия выставки - это такой несколько клубный вариант. Мы хотим, чтобы здесь зритель не просто наслаждался металлом, а чувствовал общность, мотоциклизм.

Григорий Путинцев, президент Ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга"

На площадке были представлены новинки мотоиндустрии. Свои модели представили компании BMW, КTM, японские марки YAMAHA и HONDA, также не обошлось и без легендарного Harley Davidson.

Одно из ярких направлений мотодвижения – кастомайзинг. Эксклюзивные мотоциклы, собранные вручную с нуля и существующие в единственном экземпляре были представлены на мотовыставке. отоциклы, Главные тюнинг-ателье и мастера мототюнинга собрались на "ИМИСе", чтобы поучаствовать в эксклюзивном конкурсе среди кастомайзеров "Russian Handbuilt Cup" и явить миру свои уникальные творения.

Ещё одна уникальная составляющая питерского выставки "ИМИС" - это большая экспозиция ретро-мотоциклов. Коллекционеры и реставраторы нашей страны сами бережно находят, восстанавливают и показывают миру лучшие образцы мотоиндустрии прошлых столетий.

Это было круто, драйвово и мощно! В следующем году организаторы обещают провести еще более грандиозную и масштабную выставку.

Вера Иптышева, Саша Минаков

Видео и фото - PiterTV