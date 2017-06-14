Драйв, мощь, рёв мотора: В Петербурге прошла Мотовыставка IMIS

Уже в 9-й раз международная мотоциклетная выставка IMIS прошла в Петербурге. Это масштабное событие в жизни города традиционно проходит в середине весны. В этом году местом проведения был выбран выставочный комплекс "ЛенЭкспо".
Сегодня хорошо представлены марки. У нас даже стенд ДУКАТИ. Очень много кастом. Кастом интересный, на хорошем вропейском уровне. На улице вы сможете ознакомиться с мастерством езды. Внутри у нас хорошая сцена, на ней будут происходить музыкальные сюрпризы. Наша выставка отличается от классического понятия выставки - это такой несколько клубный вариант. Мы хотим, чтобы здесь зритель не просто наслаждался металлом, а чувствовал общность, мотоциклизм.
Григорий Путинцев, президент Ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга"
На площадке были представлены новинки мотоиндустрии. Свои модели представили компании BMW, КTM, японские марки YAMAHA и HONDA, также не обошлось и без легендарного Harley Davidson.
Одно из ярких направлений мотодвижения – кастомайзинг. Эксклюзивные мотоциклы, собранные вручную с нуля и существующие в единственном экземпляре были представлены на мотовыставке. отоциклы, Главные тюнинг-ателье и мастера мототюнинга собрались на "ИМИСе", чтобы поучаствовать в эксклюзивном конкурсе среди кастомайзеров "Russian Handbuilt Cup" и явить миру свои уникальные творения.
Ещё одна уникальная составляющая питерского выставки "ИМИС" - это большая экспозиция ретро-мотоциклов. Коллекционеры и реставраторы нашей страны сами бережно находят, восстанавливают и показывают миру лучшие образцы мотоиндустрии прошлых столетий.
Это было круто, драйвово и мощно! В следующем году организаторы обещают провести еще более грандиозную и масштабную выставку.
Вера Иптышева, Саша Минаков
Видео и фото - PiterTV