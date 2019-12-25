Сегодня на улицах Петербурга работают 449 единиц специализированной техники и 1 042 работника ручного труда.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что дорожники за неделю вывезли с улиц Петербурга около 2,5 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Как оказалось, за минувшую неделю дорожники убрали 864 тонны мусора и смета с городских улиц. Кроме того, на мытье дорог Северной столицы израсходовали более 37,7 кубометра воды и 124 литра специального шампуня.

Ежедневно улицы Петербурга убирают 449 единиц специализированной техники и 1 042 работника ручного труда.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в следующем году планируют запустить целевую программу по ремонту балконов.

Фото:gov.spb.ru