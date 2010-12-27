На Придорожной аллее водитель "Гранты" ударил своего "обидчика" ножом, оторвал зеркало и проколол шины

Молодой водитель "ВАЗ-2109" не уступил ему дорогу при обгоне.

Два водителя не поделили дорогу на перекрестке улицы Руднева и Придорожной аллеи. В итоге все закончилось поножовщиной. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В среду, 24 октября, "Лада Гранта" и "ВАЗ-2109" не смогли поделить дорогу: один из водителей при обгоне не пропустил второго. Водитель Гранты (ему на вид лет 40-45) из-за этого прижал девятку к обочине, вышел из машины, оторвал у своего "обидчика" боковое стекло и вернулся в свой автомобиль. Из Лады вышел молодой водитель и в этот момент на него напал злоумышленник с ножом, ударив в правое запястье. Он на этом не остановился, подошел к машине молодого человека, проколол колеса и уехал.

На месте происшествия работали полицейские и врачи скорой помощи. Подозреваемого разыскивают.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург