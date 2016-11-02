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Дорожные службы оставили опасные препятствия для водителей от Ям-Ижоры до Тосно
Сегодня, 7:56
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lesjasap
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Дорожные службы оставили опасные препятствия для водителей от Ям-Ижоры до Тосно

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Благие намерения дорожной службы обернулись массовыми авариями.

Около двенадцати ночи 30 октября на дороге между Ям-Ижорой и поселком Тосно несколько автомобилей пострадало из-за опасных предметов, разбросанных на трассе в хаотичном порядке. По сообщениям очевидцев, заметить их издалека в темноте и при плохой погоде практически невозможно. Водители узнали в массивных препятствиях крепления для временных дорожных знаков. На всех отсутствуют светящиеся фрагменты или другие опознавательные знаки, сигнализирующие об их расположении на пути транспортных средств. 
 
Три иномарки не смогли проехать и пробили колеса. Отметим, что данные “препятствия” ранее были установлены в междурядье дорожными службами в период, когда рабочие снимали асфальт в левом ряду трассы, ведущей в сторону Москвы. Однако, после окончания смены, крупные фуры разбросали предметы по всей дороге. Один из водителей рассказал, что еще 29 октября в три часа ночи такой обстановки не было, все объекты находились на своих местах.
 
Водителей просят быть аккуратнее на дороге. 
 
Теги: дорожная служба , опасная ситуация
Категории: Новости СПб

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