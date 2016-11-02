Дорожные службы оставили опасные препятствия для водителей от Ям-Ижоры до Тосно

Благие намерения дорожной службы обернулись массовыми авариями.

Около двенадцати ночи 30 октября на дороге между Ям-Ижорой и поселком Тосно несколько автомобилей пострадало из-за опасных предметов, разбросанных на трассе в хаотичном порядке. По сообщениям очевидцев, заметить их издалека в темноте и при плохой погоде практически невозможно. Водители узнали в массивных препятствиях крепления для временных дорожных знаков. На всех отсутствуют светящиеся фрагменты или другие опознавательные знаки, сигнализирующие об их расположении на пути транспортных средств.

Три иномарки не смогли проехать и пробили колеса. Отметим, что данные “препятствия” ранее были установлены в междурядье дорожными службами в период, когда рабочие снимали асфальт в левом ряду трассы, ведущей в сторону Москвы. Однако, после окончания смены, крупные фуры разбросали предметы по всей дороге. Один из водителей рассказал, что еще 29 октября в три часа ночи такой обстановки не было, все объекты находились на своих местах.

Водителей просят быть аккуратнее на дороге.