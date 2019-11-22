Доронина попросила Путина вернуть актерам МХАТ имени Горького их роли и надбавки

Артистка переживает за сложившуюся ситуацию.

Народная артистка СССР и президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента Владимира Путина вмешаться в сложившуюся во МХАТе ситуацию. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на актера Андрея Чубченко.

В минувший четверг Доронина общалась с Путиным во время награждения деятелей культуры, спорта и медицины. После получения ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, артистка ненадолго заняла президента разговором. После церемонии их беседа продолжилась уже вне стен зала.

Как выяснилось, Доронина просила вернуть ее любимым актерам роли, с которых их недавно сняли, и надбавки. Без надбавок зарплаты артистов невелики – около 25 тысяч рублей. Путина Доронина попросила вмешаться в беспредел и напомнила, что отправляла ему пять писем на эту тему.

В ноябре президенту РФ направляли открытое письмо некоторые деятели искусств, в котором требовали возвращения к руководству МХАТа Дорониной. Ее увольнение считали необоснованной, а работа нового худрука, Эдуарда Боякова, была раскритикована.

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Видео: FamousBaka / YouTube