МХАТ привез в Петербург "Лес" в постановке Виктора Крамера

Посмотреть постановку можно в театре "Балтийский дом".

В Петербург с гастролями приехал МХАТ имени Горького. Постановка "Лес" открыла фестиваль культуры в рамках ПМЭФ. Работу петербургского режиссера Виктора Крамера показали один раз накануне, 2 июня, только для гостей и участников Экономического форума.

Для труппы это тоже своего рода вызов, поскольку постановка покинула стены родного театра впервые после январской премьеры, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, зрители очень полюбили спектакль, в Москве он играется часто.

Первая постановка произведения Островского "Лес" состоялась в 1871 в Александринском театре Петербурга. Для современной версии придумали необычные костюмы, лаконичные декорации в виде горы опилок на сцене.

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