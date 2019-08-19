Дорогу на КАД перед Вантовым мостом засыпало стройматериалами

Из-за инцидента образовалась серьезная пробка.

У грузовика отвалились несколько стенок прицепа и стройматериалы, которые находились внутри, высыпались на КАД. Петербуржцы засняли последствия инцидента, который произошел днем 19 августа, на видео.

По словам свидетелей, предметы валяются на дороге перед Вантовым мостом на внешней стороне КАД. Как уточнил один из очевидцев, грузовик перевозил паркет.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", перед Вантовым мостом образовался серьезный затор. Оказались заняты средний и правый ряд, пробка тянется от развязки с Софийской улицей.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Лиговском проспекте из-за аварии образовалась километровая пробка.

Фото: vk.com/spb_today