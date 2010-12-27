Дороги в Ленинградской области становятся крепче

В Киришском и Волховском районе протестировали метод особой переработки основания дорог.

При ремонте трасс в Киришском и Волховском районе протестирован метод особой переработки основания дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Новый метод - холодный ресайклинг повышает несущую способность и износостойкость дорог. Покрытие, которое прослужило свой срок, будет измельчаться, смешиваться с вяжущей эмульсией и после этого его будут укладывать в основание проезжей части и тромбоваться. Засчет единого монолитного основания будет серьезно укрепляться грунтовая подушка. Также такое основание дороги не боится больших нагрузок.

Также, при ремонте подъезда к деревне Ёксолово Всеволожского района применяется горячая регенерация асфальта, которая повышает несущую способность и износостойкость дорожного покрытия.

Гарантия на такие работы - 5 лет.

Напоминаем, что в 2018 году в Ленинградской области отремонтируют 28 региональных дорог.

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