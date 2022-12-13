Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки

Автомобильные заторы наблюдаются на набережных и КАД.

В понедельник вечером, 7 апреля, дороги Петербурга сковали восьмибалльные пробки. Обычно пробки на один балл ниже. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Автомобильные заторы наблюдаются на набережных и КАД. "Яндекс" фиксирует плотную пробку длиной в 7,4 км на Мурманском шоссе от КАД до Народной улицы. В ней водители стоят до 41 минуту, тогда как обычно участок проезжают за 10 минут.

Ранее интеллектуальная камера ГАТИ будет отслеживать нарушения благоустройства в Петербурге. Система будет отслеживать появление граффити, незаконные кондиционеры, неубранный снег и прочие нарушения в сфере благоустройства.

Фото: Piter.tv

