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Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки
Сегодня, 19:21
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Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки

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Автомобильные заторы наблюдаются на набережных и КАД.

В понедельник вечером, 7 апреля, дороги Петербурга сковали восьмибалльные пробки. Обычно пробки на один балл ниже. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки". 

Автомобильные заторы наблюдаются на набережных и КАД. "Яндекс" фиксирует плотную пробку длиной в 7,4 км на Мурманском шоссе от КАД до Народной улицы. В ней водители стоят до 41 минуту, тогда как обычно участок проезжают за 10 минут.

Ранее интеллектуальная камера ГАТИ будет отслеживать нарушения благоустройства в Петербурге. Система будет отслеживать появление граффити, незаконные кондиционеры, неубранный снег и прочие нарушения в сфере благоустройства.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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