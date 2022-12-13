Дополнительные выборы пяти муниципальных депутатов начались в Петербурге

Горожане должны выбрать депутатов трех муниципальных образований: "Южно-Приморский", "Поселок Понтонный" и "Красное Село".

В воскресенье, 9 апреля, в 8:00 часов открылись избирательные участки для голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов. Всего в городе работает 19 участков. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии.

Горожане должны выбрать депутатов трех муниципальных образований: "Южно-Приморский", "Поселок Понтонный" и "Красное Село". Так, два места свободно в Понтонном и Красном Селе, одно - в Южно-Приморском.

На эти места претендует 31 человек, еще 6 не удалось стать кандидатами.

Ранее власти Петербурга подготовили проект роспуска МО "Смольнинское". По решению Смольнинского и городского судов МО было признано бездействующим в период с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года. Ещё раньше, в 2019 году, муниципальные депутаты от "Единой России" потерпели поражение, но новому муниципалитету не удавалось выбрать главу. В связи с этим, руководящую позицию всё же занял врио главы единоросс Григорий Ранков. У депутатов начался конфликт с руководством, в результате которого заседания и вовсе престали созываться.

Фото: Piter.tv

