На выставке "Архип Куинджи. Иллюзия света" в Русском музее запустят дополнительные сеансы

Русский музей, учитывая огромный интерес публики к экспозиции "Архип Куинджи. Иллюзия света", решил организовать дополнительные временные слоты для посещения.

Как отмечается в официальном Telegram-канале музея, начиная с 17 сентября выставку откроют ежедневно в 9:30 утра. Этот ранний сеанс предназначен исключительно для тех, кто предпочитает спокойное самостоятельное знакомство с экспонатами в тишине ранних часов, без организованных экскурсий.

Теперь, согласно новому расписанию, экспозицию можно посетить каждый рабочий день вплоть до 20:00 вечера, а в пятницу и субботу – до 21 часа ночи. Продажа билетов прекращается за час до официального окончания просмотра.

Ранее сообщалось, что экспозиция включает около двухсот работ знаменитого живописца, позволяя посетителям оценить эволюцию его художественного стиля и познакомиться с уникальными приемами живописи, которые восхищали современников своей загадочностью и неповторимостью.

Фото: Telegram / Русский музей