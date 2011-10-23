Знаменитый Толстовский дом стал "домом ужасов" для некоторых жителей

Сейчас это здание переживает далеко не лучшие времена.

Знаменитый Толстовский дом построен в 1910 - 1912 годах по проекту Федора Лидваля. В разные годы здесь жили Александр Куприн, Михаил Шемякин и Эдуард Хиль. Толстовский дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас здание переживает далеко не лучшие времена. Один из фасадов дома находится в чудовищном состоянии: местами полностью облупилось покрытие. Жильцы дома обеспокоены состоянием парадных дома – в них скопился мусор и отходы.

Ситуацию омрачает то, что некоторые жители дома находятся в конфликте с ТСЖ. Проблемные участки также есть во флигеле Толстовского дома. Наталья Матвеева жалуется на сырость: у нее подтекает стена. Женщина требовала у ТСЖ гидроизоляцию, но ее саму обвинили в незаконной установке санузла.

Состоялся суд, который принял сторону ТСЖ "Толстовский дом".

Я проиграла суд. На суде была эксперт Стукало из "Петроэксперта", которая пришла к выводу, что моя ванна на кухне и туалет – угроза для всего дома. Наталья Матвеева, жительница флигеля Толстовского дома

Председатель ТСЖ "Толстовский дом" Марина Колотило, ответила на претензии жительницы флигеля.

Она жаловалась на намокание стены, собственно говоря, с этого все и началось. Мы вынуждены были по ее жалобам сделать судебную экспертизу. И выяснилось, что без всякой гидроизоляции, в пределах ее квартиры установлен унитаз и ванная… <…> На сегодняшний день унитаз и ванная стоят с нарушениями. Нельзя устанавливать приборы там. По ее жалобе суд и назначил судебную экспертизу. Марина Колотило, председатель правления ТСЖ "Толстовский дом"

Ремонт фасада и балконов Толстовского дома запланирован на 2020-2021 годы.