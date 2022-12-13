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Доля свободных площадей увеличилась в ТЦ Петербурга
Сегодня, 18:48
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Доля свободных площадей увеличилась в ТЦ Петербурга

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В 22 торговых центрах из 55 доля свободных площадей составляет менее 5 %, а в восьми – более 20%.

По итогам прошлого года в ТЦ Петербурга доля свободных площадей увеличилась на 6,3 п.п. по сравнению с 2021 годом. Она составила 10,6%, передает компания NF Group в Петербурге.

В 22 торговых центрах из 55 доля свободных площадей составляет менее 5 %, а в восьми – более 20%. Также 22 зарубежных бренда покинули российский рынок. В минувшем году в ТЦ города открылось восемь магазинов иностранных брендов. В 2021 – девять.

Ранее здание "ЧВК Вагнер центр" снова переименовали в "Морскую столицу". "Вагнер Центр" – это один из арендаторов БЦ (с 1 по 14 этаж).

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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