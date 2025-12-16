Долг Мостоотряда №75 на 877 млн рублей продают за 789 млн рублей

Это вторая попытка реализации, первая не состоялась из-за отсутствия заявок.

Права требования дебиторской задолженности к учредителю и ликвидатору петербургской компании "Мостоотряд № 75" выставили на торги. Соответствующее объявление арбитражный управляющий разместил на "Федресурсе".

Размер задолженности составляет 877 миллионов рублей, однако долг продаётся с дисконтом — за 789 миллионов рублей. Приём заявок начнётся 22 июня и продлится до 31 июля. Это уже вторая попытка реализовать задолженность: первая, предпринятая в марте 2026 года, признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок, сообщают "Ведомости Северо-Запад". Продажа ведётся в рамках банкротства компании, признанной несостоятельной в марте 2020 года решением Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. В мае 2026 года общая сумма требований кредиторов к компании составляла 3,6 миллиарда рублей. В сентябре 2025 года суд вынес определение о привлечении учредителя и ликвидатора к субсидиарной ответственности на общую сумму 5,6 миллиарда рублей.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности послужило то, что незадолго до банкротства компания перевела 454,6 миллиона рублей на счета аффилированной структуры. Суд установил, что на декабрь 2018 года активы "Мостоотряда 75" составляли 1,7 миллиарда рублей, и без перевода средств компания могла бы выполнить обязательства перед контрагентами. Также к ответственности привлекли ликвидатора за непередачу бухгалтерской документации конкурсному управляющему.

"Мостоотряд № 75" ранее участвовал в реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство Крымского моста и трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург", где выступал субподрядчиком. В 2018 году к компании было подано 39 исков о невыполнении обязательств на общую сумму около 300 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV