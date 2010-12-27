Доктор Мясников назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать

Речь идет о явлениях, которые люди могут считать обычными.

Доктор Мясников рассказал о пяти симптомах, на которые стоит обратить внимание, так как они могут вести к опасным болезням, передало "Экономика сегодня".

Прежде всего врач назвал усталость, однако это касается тех людей, которые обычно были активны. Она может привести к системной красной волчанке, депрессии, вирусным инфекциям и другому.

Изжога на протяжении пяти и более лет - повод обратиться к гастроэнтерологу. Симптом может быть признаком гастрита, язвы и даже рака.

Также Мясников назвал судороги в ногах, в 40% случаях это говорит о дефиците в организме железа или магния. Стоит отметить, что в 60% случаях медики еще не нашли объяснения.

По словам доктора, также не стоит игнорировать запоры и изменение ногтей.

Ранее Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин.

Видео: instagram/ alexander_myasnikov1