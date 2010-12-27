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Доктор Мясников назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать
Сегодня, 21:11
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nadezhda_sib

Доктор Мясников назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать

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Речь идет о явлениях, которые люди могут считать обычными.

Доктор Мясников рассказал о пяти симптомах, на которые стоит  обратить внимание, так как они могут вести к опасным болезням, передало "Экономика сегодня"

Прежде всего врач назвал усталость, однако это касается тех людей, которые обычно были активны. Она может привести к системной красной волчанке, депрессии, вирусным инфекциям и другому. 

Изжога на протяжении пяти и более лет - повод обратиться к гастроэнтерологу. Симптом может быть признаком гастрита, язвы и даже рака. 

Также Мясников назвал судороги в ногах, в 40% случаях это говорит о дефиците в организме железа или магния. Стоит отметить, что в 60% случаях медики еще не нашли объяснения. 

По словам доктора, также не стоит игнорировать запоры и изменение ногтей. 

Ранее Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин. 

Видео: instagram/ alexander_myasnikov1

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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