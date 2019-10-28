Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Профилактический прием аспирина повышает риск кровоизлияния в мозг.

Доктор Александр Мясников в телепрограмме "О самом главном" рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин. Отказаться от аспирина точно нужно астматикам и людям с болезнями сердца.

Ссылаясь на данные Минздрава, Мясников отметил, что у 42% совершеннолетних россиян диагностированы проблемы с сердцем и у каждого десятого человека есть астма. Прием аспирина может только усугубить данную статистику.

Также доктор категорически запретил пить аспирин для профилактики болезней сердца, так как это повышает риск кровоизлияния в мозг. Так что пить это лекарство нужно после случившегося инфаркта или инсульта.

Аспирин опасен для пожилых людей и для тех, кто страдает от избыточной массы тела или повышенного холестерина. Неосторожный прием таблеток может привести к преждевременной смерти.

Ранее доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день.