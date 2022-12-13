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Доходный дом Михаила Горбова признали памятником регионального значения
Сегодня, 17:12
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Доходный дом Михаила Горбова признали памятником регионального значения

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Здесь снимал квартиру писатель Леонид Андреев.

Доходный дом Михаила Горбова на Австрийской площади признали памятником регионального значения. Об этом рассказал в своем tg-канале вице-губернатор Николай Линченко. 

По словам представителя Смольного, в этом доме жил писатель Леонид Андреев. Сегодня в здание остается многоквартирным жилым домом.

Объект построили в период с 1901 по 1903 годы. Архитектором проекта стал Василий Шауб. Дом включает элементы  югендстиля и барокко. 

Ранее на Piter.tv: на Гражданском проспекте автомобиль сбил женщину и влетел в ТЦ.

Фото: Телеграм / Линченко Николай Викторович

Теги: австрийская площадь, дом михаила горбова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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