Доцент кафедры петербургского университета отдаст 800 тыс. штрафа за взятки

Доцента кафедры математики СПбГМТУ изобличили в получении взяток за зачеты и экзамены

Кировский районный суд Санкт-Петербурга отстранил на год от преподавательской деятельности доцента кафедры математики Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета Леона Тер-Акопянца, сообщает пресс-служба судов Петербурга

Поводом для возбуждения дела стало то, что преподаватель требовал со студентов на экзамене не знания, а деньги. За номинальные вознаграждения сотрудник вуза без проверки подготовленности учащихся ставил свою роспись в зачетке.

Подсудимый полностью признался в содеянном и взял ответственность за 20 эпизодов.

Суд приговорил преподавателя к уплате 800 тыс. рублей штрафа.