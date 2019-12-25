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До конца лета в Петербурге отмоют и покрасят 14 тысяч фонарей
Сегодня, 16:30
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smirenny

До конца лета в Петербурге отмоют и покрасят 14 тысяч фонарей

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План по очистке и покраске фонарей уже начали выполнять.

Сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" начали выполнять план по традиционной очистке и покраске городских фонарей, сообщает пресс-служба учреждения.

Фонари моют под напором воды. Те объявления, которые не смываются, соскребают щеткой. Затем специалисты переходят к окрашиванию. Чтобы обновить цвет фонаря требуется около получаса. Сообщается, что до конца лета собираются покрасить 14 тысяч фонарей и 29 тысяч опор. 

Ранее мы писали, что "Газпром" обеспечит работу госпиталя в "Ленэкспо".

Фото: pixabay 

Теги: фонари в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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