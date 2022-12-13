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До конца ноября закрывают движение судов по реке Карповке
Вчера, 21:52
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До конца ноября закрывают движение судов по реке Карповке

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Закрытие будет действовать до 30 ноября 2023 года.

В Петроградском районе Петербурга с 21 апреля закроют реку Карповку для движения судов более чем на полгода. В этот период специалисты займутся чисткой дна. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Участок акватории перекроют от Аптекарского моста в истоке Карповки до Молодежного моста, который находится в устье реки. Закрытие будет действовать до 30 ноября 2023 года.

Ранее акватории Петербурга начали убирать по летнему графику. В ближайшее время "Экострой" планирует очистить каналы Грибоедова, Адмиралтейский и Ново-Адмиралтейский, а также реки Смоленка, Малая Нева и Невка.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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