До конца 2020 года все взрослые поликлиники Петербурга станут "бережливыми"

Ранее на такой формат перешли детские медицинские учреждения.

До конца 2020 года все взрослые поликлиники Петербурга должны стать "бережливым", сейчас в городе их 80. Об этом 31 января сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В новом формате пациенты будут меньше времени проводить в регистратуре, также сократится время ожидания приема участкового педиатра и медсестры, ожидания у кабинета забора крови.

Помимо взрослых поликлиник в этом году "бережливыми" станут три консультативно-диагностических центра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут.

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