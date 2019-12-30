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До конца 2020 года все взрослые поликлиники Петербурга станут "бережливыми"
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

До конца 2020 года все взрослые поликлиники Петербурга станут "бережливыми"

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Ранее на такой формат перешли детские медицинские учреждения.

До конца 2020 года все взрослые поликлиники Петербурга должны стать "бережливым", сейчас в городе их 80. Об этом 31 января сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В новом формате пациенты будут меньше времени проводить в регистратуре, также сократится время ожидания приема участкового педиатра и медсестры, ожидания у кабинета забора крови. 

Помимо взрослых поликлиник в этом году "бережливыми" станут три консультативно-диагностических центра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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