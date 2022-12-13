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До конца года реконструируют колокольню Николо-Богоявленского Морского собора
Сегодня, 19:32
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

До конца года реконструируют колокольню Николо-Богоявленского Морского собора

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Предполагается, что они закончатся во второй половине декабря. 

Реконструкция колокольни Николо-Богоявленского Морского собора завершится в этом году. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

По данным издания, подрядчика выберет на тендере СПбГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Он должен будет завершить работы. Предполагается, что они закончатся во второй половине декабря. 

Колокольню не реконструировали 83 года. Как рассказал Сергей Мишин, реконструкцию собирались провести в конце 80-х – начале 90-х годов, но она так и осталась в планах.

Ранее Смольный не смог сдать в аренду дворец Бельведер в Петергофе. Аукцион признали несостоявшимся.

Фото: citywalls
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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