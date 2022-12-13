До конца года реконструируют колокольню Николо-Богоявленского Морского собора

Предполагается, что они закончатся во второй половине декабря.

Реконструкция колокольни Николо-Богоявленского Морского собора завершится в этом году. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По данным издания, подрядчика выберет на тендере СПбГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Он должен будет завершить работы. Предполагается, что они закончатся во второй половине декабря.

Колокольню не реконструировали 83 года. Как рассказал Сергей Мишин, реконструкцию собирались провести в конце 80-х – начале 90-х годов, но она так и осталась в планах.

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Фото: citywalls

